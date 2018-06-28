Эксперт назвал мифологическим заявление Порошенко о демократичности Конституции Украины

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, по словам которого Конституция Украины является одной из самых демократичных в мире.

«Это не более чем мифологический бред. Содержание нынешней конституции Украины никак не соответствует реалиям. То есть прав и свобод там, может быть, заложено достаточно много, как и в Конституции любого государства, которое имеет её в качестве основного закона. А вот как они исполняются на практике — совсем другой вопрос... Если мы возьмём Конституции ряда африканских стран, которые были чаще всего скопированы с государств, чьими колониями они являлись, то там тоже можно увидеть множество прав и свобод, переписанных у бывших метрополий», — сказал он.

Безпалько также назвал «пустыми» слова Порошенко о том, что украинский конституционализм насчитывает более 300 лет и является преемником документа 1710 года «Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Филиппа Орлика.

«В реальности никакой Конституцией этот документ не был. Его таковым делают украинские мифотворцы, чтобы удревнить украинскую нацию. Более разумно было бы, наверное, апеллировать к первому документу, который какие-то законы устанавливал во времена Ярослава Мудрого. Но он носит не совсем политкорректное для нынешней Украины название — «Русская правда». Поэтому данное заявление, как и все остальные, абсолютно пустое», — подытожил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что Конституция Украины является одной из самых демократичных в мире.