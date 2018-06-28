Порошенко назвал Конституцию Украины одной из самых демократичных в мире

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Конституция Украины является одной из самых демократичных в мире. Об этом он написал в своём Facebook.

По словам Порошенко, «история отечественного конституционализма насчитывает более трёх столетий».

Он отметил, что в 1710 году появился «один из самых прогрессивных документов своего времени» — «Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Филиппа Орлика.

«И сегодня Конституция Украины — как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, один из самых демократических основных законов в мире», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал о своей миссии.