Порошенко назвал Конституцию Украины одной из самых демократичных в мире
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- globallookpress.com
По словам Порошенко, «история отечественного конституционализма насчитывает более трёх столетий».
Он отметил, что в 1710 году появился «один из самых прогрессивных документов своего времени» — «Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Филиппа Орлика.
«И сегодня Конституция Украины — как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, один из самых демократических основных законов в мире», — заявил Порошенко.