Порошенко назвал Конституцию Украины одной из самых демократичных в мире

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Конституция Украины является одной из самых демократичных в мире. Об этом он написал в своём Facebook.
Порошенко назвал Конституцию Украины одной из самых демократичных в мире
  • ©Maxym Marusenko
  • globallookpress.com

По словам Порошенко, «история отечественного конституционализма насчитывает более трёх столетий».

Он отметил, что в 1710 году появился «один из самых прогрессивных документов своего времени» — «Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Филиппа Орлика.

«И сегодня Конституция Украины — как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, один из самых демократических основных законов в мире», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал о своей миссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить