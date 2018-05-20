Порошенко рассказал о своей миссии

Украинский лидер Пётр Порошенко, выступая во время чествования памяти жертв политических репрессий, заявил, что его миссия состоит в том, чтобы вывести Украину из «зоны тяготения» к Российской империи.

Президент напомнил, что Украина проводит политику по восстановлению и сохранению национальной памяти украинского народа, обеспечению «соблюдения идеалов гуманизма и демократии, прав и свобод человека», передаёт УНН.

«И я буду продолжать эту работу ровно столько, сколько даст силы Господь Бог, сколько времени мне отмеряет украинский народ, который является единственным источником власти в соответствии с конституцией. Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи», — заявил Порошенко.

Он отметил, что народ Украины сделал свой выбор и уверенно выходит «из зоны российского влияния».

Ранее Порошенко рассказал о борьбе с советско-российской идеологией в стране.