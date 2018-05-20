Порошенко рассказал о своей миссии

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко, выступая во время чествования памяти жертв политических репрессий, заявил, что его миссия состоит в том, чтобы вывести Украину из «зоны тяготения» к Российской империи.
Порошенко рассказал о своей миссии
  • Reuters
  • © Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service

Президент напомнил, что Украина проводит политику по восстановлению и сохранению национальной памяти украинского народа, обеспечению «соблюдения идеалов гуманизма и демократии, прав и свобод человека», передаёт УНН.

«И я буду продолжать эту работу ровно столько, сколько даст силы Господь Бог, сколько времени мне отмеряет украинский народ, который является единственным источником власти в соответствии с конституцией. Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи», — заявил Порошенко.

Он отметил, что народ Украины сделал свой выбор и уверенно выходит «из зоны российского влияния».

Ранее Порошенко рассказал о борьбе с советско-российской идеологией в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных