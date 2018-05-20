Порошенко рассказал о борьбе с советско-российской идеологией на Украине
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По его словам, в настоящее время в области политики национальной памяти сделано чрезвычайно много, передаёт телеканал «112 Украина».
Президент отметил изменения, которые произошли в национальном календаре. Так, украинцы теперь отмечают вместе с Европой День памяти и примирения, а День победы над фашизмом в настоящее время имеет совсем другую традицию празднования, отличную от советского Дня Победы.
Подчёркивается, что в стране установились даты празднования Дня защитника Украины и Дня пограничника.
«В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором. Поэтому в конце прошлого месяца по моему приказу начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко утвердил план мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ», — заявил Порошенко.
Он указал, что украинскую армию «окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии».
По мнению президента, они негативно влияют «на боевой дух украинского войска».
Ранее Порошенко назвал свои главные достижения на посту президента Украины.