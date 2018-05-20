Порошенко рассказал о борьбе с советско-российской идеологией на Украине

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Украинский лидер Пётр Порошенко, выступая на церемонии памяти жертв политических репрессий, рассказал, как Украина борется с советско-российской идеологией.
Порошенко рассказал о борьбе с советско-российской идеологией на Украине
  • © Пресс-служба президента Украины

По его словам, в настоящее время в области политики национальной памяти сделано чрезвычайно много, передаёт телеканал «112 Украина».

Президент отметил изменения, которые произошли в национальном календаре. Так, украинцы теперь отмечают вместе с Европой День памяти и примирения, а День победы над фашизмом в настоящее время имеет совсем другую традицию празднования, отличную от советского Дня Победы.

Подчёркивается, что в стране установились даты празднования Дня защитника Украины и Дня пограничника.

«В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором. Поэтому в конце прошлого месяца по моему приказу начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко утвердил план мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ», — заявил Порошенко.

Он указал, что украинскую армию «окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии».

По мнению президента, они негативно влияют «на боевой дух украинского войска».

Ранее Порошенко назвал свои главные достижения на посту президента Украины. 

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