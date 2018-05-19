Порошенко назвал три главных достижения на посту президента

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Президент Украины Пётр Порошенко назвал своими главными достижениями на посту главы государства усиление украинской армии, подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также безвизовый режим с более чем 100 странами.
Порошенко назвал три главных достижения на посту президента
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld/dpa

«Только что вернулся с фронта и хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, но и имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение — это оплот украинской независимости и суверенитета», — приводит его слова УНИАН.

Он добавил, что власти страны в настоящее время тратят 6% ВВП на обороноспособность Украины. По его словам, другие государства тратят на эти цели «только по 1% ВВП».

Ранее Порошенко отозвал представителей Украины из уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

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