Порошенко надеется, что Рада закрепит в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО
- © Ye Pingfan
- globallookpress.com
«Я надеюсь, что как Верховная рада поддержала этот закон (закон о национальной безопасности. — RT), так же она поддержит и мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в основном законе нашей страны — Конституции», — сказал Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.
21 июня Верховная рада приняла закон о нацбезопасности Украины. Порошенко отметил, что закон создаёт «новые возможности» для военно-технического сотрудничества Украины с её союзниками.