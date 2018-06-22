Порошенко надеется, что Рада закрепит в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО

Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что Верховная рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я надеюсь, что как Верховная рада поддержала этот закон (закон о национальной безопасности. — RT), так же она поддержит и мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в основном законе нашей страны — Конституции», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.

21 июня Верховная рада приняла закон о нацбезопасности Украины. Порошенко отметил, что закон создаёт «новые возможности» для военно-технического сотрудничества Украины с её союзниками.