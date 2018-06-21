Верховная рада приняла закон о нацбезопасности Украины
- РИА Новости
Данное решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Фундаментальными национальными интересами Украины являются… интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО. — RT), развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами», — говорится в законе.
Отмечается, что, согласно документу, расходы на оборонный сектор составляют не менее 5% от запланированного объёма ВВП, причём как минимум 3% — на финансирование сил обороны.
Закон также предусматривает назначение гражданского министра обороны.
20 июня президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предусматривающий ряд мер, которые призваны повысить мотивацию граждан к службе в рядах Вооружённых сил Украины.