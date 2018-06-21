Украина разрабатывает стратегию развития ВМС до 2035 года

Власти Украины разрабатывают стратегию развития военно-морских сил до 2035 года.

Об этом сообщается в издании Минобороны Украины «Народная армия».

Отмечается, что разработка стратегии развития ВМС идёт в сотрудничестве с представителями Великобритании, Норвегии, Польши, США, Турции и Швеции.

«За основу перспективного развития и применения Военно-морских сил Украины берётся опыт ведущих стран мира. Наработки рабочих материалов осуществляются в соответствии со стандартами и практикой НАТО»,— говорится в материале.

По словам замначальника штаба командования ВМС ВС Украины по евроатлантической интеграции Андрея Рыженко, цель стратегии — «создание высокотехнологичных, эффективных и боеспособных военно-морских сил, которые будут способны гарантированно выполнять задачи по защите ближней морской зоны, по противодействию агрессии России с морского направления, обороне морехозяйственного комплекса, морских коммуникаций в исключительной морской (экономической) зоне Украины».

Ранее источник в Минобороны Украины сообщил RT, что корабли ВМФ Украины находятся в плохом состоянии и на 95% нуждаются в ремонте и замене.