Порошенко рассказал о «новых возможностях» Украины после принятия закона о нацбезопасности
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
«Это касается и поставок современных оборонных вооружений, и не только «Джавелинов». В результате выполнения закона Украина станет сильнее, а безопасность граждан — надёжнее», — приводятся слова Порошенко.
Также он заявил, что, когда власти Украины имплементируют закон о нацбезопасности, вооружённые силы страны и весь сектор безопасности «в полной мере будут соответствовать критериям» членства страны в НАТО.
Ранее Верховная рада приняла закон о нацбезопасности Украины.