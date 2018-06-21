Порошенко рассказал о «новых возможностях» Украины после принятия закона о нацбезопасности

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что принятый в стране закон о национальной безопасности создаёт «новые возможности» для военно-технического сотрудничества Украины с её союзниками, прежде всего с США.
Порошенко рассказал о «новых возможностях» Украины после принятия закона о нацбезопасности
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

«Это касается и поставок современных оборонных вооружений, и не только «Джавелинов». В результате выполнения закона Украина станет сильнее, а безопасность граждан — надёжнее», — приводятся слова Порошенко.

Также он заявил, что, когда власти Украины имплементируют закон о нацбезопасности, вооружённые силы страны и весь сектор безопасности «в полной мере будут соответствовать критериям» членства страны в НАТО.

Ранее Верховная рада приняла закон о нацбезопасности Украины.

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