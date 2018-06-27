Эксперт прокомментировал заявление украинского военного о передаче Сенцову взрывчатки

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя заявление украинского военного о перевозке взрывчатки для Олега Сенцова, отметил, что единственным фактором, имеющим значение в данном деле, является доказательство вины Сенцова российским судом.

«С моей точки зрения, есть несколько гораздо более важных факторов, чем выступление этого человека. Сенцов был пойман с поличным, он осуждён российским судом с соблюдением всех уголовно-процессуальных и юридических норм. Его вина доказана судом, и он осуждён по тяжёлой террористической статье. Такое заявление произведёт некую сенсационную составляющую в информационной среде. Доказательств нет. Заявление не оформлено юридически. Можно на его основе написать обращение в правоохранительные органы, но это скорее относится к медиасреде, чем к юридическим процессам», — заключил Безпалько.

Ранее на конференции ОБСЕ, которая проходила в Киеве, мужчина в украинской военной форме заявил, что лично перевозил взрывчатку для Олега Сенцова. По его словам, он принял решение рассказать об этом, чтобы спецслужбы Украины нашли людей, которые «подставили» Сенцова.