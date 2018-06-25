Адвокат: Сущенко призвал Сенцова отказаться от голодовки

Осуждённый за шпионаж в России украинец Роман Сущенко призвал также осуждённого в России режиссёра Олега Сенцова прекратить голодовку. Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

«Только что вышел от Романа Сущенко из «Лефортово». Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так всё ясно», — приводит УНИАН слова Фейгина.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Федеральную службу исполнения наказаний разрешить ей и украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой посетить режиссёра Олега Сенцова.

Европейский суд по правам человека призывал Сенцова прекратить голодовку, однако тот отказался.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.