Адвокат: Сущенко призвал Сенцова отказаться от голодовки
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- РИА Новости
«Только что вышел от Романа Сущенко из «Лефортово». Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так всё ясно», — приводит УНИАН слова Фейгина.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Федеральную службу исполнения наказаний разрешить ей и украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой посетить режиссёра Олега Сенцова.
Европейский суд по правам человека призывал Сенцова прекратить голодовку, однако тот отказался.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.