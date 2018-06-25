Адвокат: Сущенко призвал Сенцова отказаться от голодовки

Короткая ссылка
Осуждённый за шпионаж в России украинец Роман Сущенко призвал также осуждённого в России режиссёра Олега Сенцова прекратить голодовку. Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.
Адвокат: Сущенко призвал Сенцова отказаться от голодовки
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Только что вышел от Романа Сущенко из «Лефортово». Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так всё ясно», — приводит УНИАН слова Фейгина.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Федеральную службу исполнения наказаний разрешить ей и украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой посетить режиссёра Олега Сенцова.

Европейский суд по правам человека призывал Сенцова прекратить голодовку, однако тот отказался.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить