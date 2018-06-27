Украинский военный рассказал о передаче Сенцову взрывчатки

Короткая ссылка
На конференции ОБСЕ, которая проходила в Киеве, мужчина в украинской военной форме заявил, что лично перевозил взрывчатку для Олега Сенцова.
Украинский военный рассказал о передаче Сенцову взрывчатки
  • © РИА Новости

Об этом информирует «СТРАНА.ua».

Мужчина в форме вышел на сцену и рассказал, что в 2014 году перевозил в Крым предмет, из-за которого впоследствии был осуждён Сенцов. Как отмечает издание, речь идёт о взрывчатке.

По его словам, он принял решение рассказать об этом, чтобы спецслужбы Украины нашли людей, которые «подставили» Сенцова.

Олег Сенцов был приговорён к 20 годам колонии по обвинению в организации террористических актов на территории Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить