В МИД Белоруссии заявили, что страна не собирается входить в состав другого государства
- © РИА Новости
Об этом он рассказал ТАСС, комментируя сообщения в СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможной потерю суверенитета из-за экономических проблем страны.
«Что тут комментировать, вещи лежат на поверхности. Президент Белоруссии много раз говорил, что независимость и суверенитет — это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа», — подчеркнул Макей.
Он добавил, что ни о каком вхождении в состав другой страны «не может быть и речи».
По словам министра, предположение Лукашенко было гипотетическим.
«Всё зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся», — пояснил Макей.
Министр также отметил, что его страна будет укреплять отношения как с Россией, так и со странами Запада.
Ранее ФАН сообщало, что эксперт оценил слова Александра Лукашенко о вероятности вхождения Белоруссии в состав другого государства.