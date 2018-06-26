В МИД Белоруссии заявили, что страна не собирается входить в состав другого государства

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что независимость для белорусов является святым понятием.
В МИД Белоруссии заявили, что страна не собирается входить в состав другого государства
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Об этом он рассказал ТАСС, комментируя сообщения в СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможной потерю суверенитета из-за экономических проблем страны.

«Что тут комментировать, вещи лежат на поверхности. Президент Белоруссии много раз говорил, что независимость и суверенитет — это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа», — подчеркнул Макей.

Он добавил, что ни о каком вхождении в состав другой страны «не может быть и речи».

По словам министра, предположение Лукашенко было гипотетическим.

«Всё зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся», — пояснил Макей.

Министр также отметил, что его страна будет укреплять отношения как с Россией, так и со странами Запада.

Ранее ФАН сообщало, что эксперт оценил слова Александра Лукашенко о вероятности вхождения Белоруссии в состав другого государства.

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