Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил вхождение страны в состав другого государства в случае провала в экономическом развитии страны.
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства
  • Reuters

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Шкловский район.

По его словам, необходимо выполнять все поставленные задачи в сельском хозяйстве для экономического развития страны: «Причина невыполнения одна — смерть».

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся — значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги», — сказал Лукашенко.

В 2016 году Лукашенко заявлял, что его страна готова к применению военной силы в ответ на угрозу безопасности государства и его национальным интересам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Белоруссия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить