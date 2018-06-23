Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил вхождение страны в состав другого государства в случае провала в экономическом развитии страны.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Шкловский район.

По его словам, необходимо выполнять все поставленные задачи в сельском хозяйстве для экономического развития страны: «Причина невыполнения одна — смерть».

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся — значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги», — сказал Лукашенко.

В 2016 году Лукашенко заявлял, что его страна готова к применению военной силы в ответ на угрозу безопасности государства и его национальным интересам.