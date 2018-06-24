Эксперт оценил слова Лукашенко о вероятности вхождения Белоруссии в состав другого государства
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Как отметил эксперт, такие эмоциональные высказывания характерны для Лукашенко, но в целом они характеризуют состояние белорусской экономики.
Безпалько предположил, что заявление главы государства может быть признанием факта, что самостоятельно Белоруссия не может справиться с экономическими трудностями.
В марте исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов в беседе с НСН оценил работу Белоруссии по диверсификации рынка поставок.