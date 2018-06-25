В МВД Украины прокомментировали нападение на цыган во Львове

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко прокомментировал нападение националистов на лагерь цыган во Львове.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Нельзя проследить, кто в лесу расставил палатку и живёт там. Тем более что сейчас лето и это явление сезонное. Просто туристы могут жить. А что касается цыган — это в их национальном характере», — сказал он.

Таким образом Шевченко ответил на вопрос, можно ли было предотвратить случившееся.

«Полиция задержала тех, кто нападал на лагерь, теперь они все — а это в основном школьники — будут отвечать по закону», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на лагерь цыган во Львове погиб один человек.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил, что за произошедшим может стоять Россия.