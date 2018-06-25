В МВД Украины прокомментировали нападение на цыган во Львове

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Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко прокомментировал нападение националистов на лагерь цыган во Львове.
В МВД Украины прокомментировали нападение на цыган во Львове
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«Нельзя проследить, кто в лесу расставил палатку и живёт там. Тем более что сейчас лето и это явление сезонное. Просто туристы могут жить. А что касается цыган — это в их национальном характере», — сказал он.

Таким образом Шевченко ответил на вопрос, можно ли было предотвратить случившееся.

«Полиция задержала тех, кто нападал на лагерь, теперь они все — а это в основном школьники — будут отвечать по закону», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на лагерь цыган во Львове погиб один человек.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил, что за произошедшим может стоять Россия.

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