Глава СБУ не исключил, что за нападением на цыган во Львове может стоять Россия

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил, что за нападением на лагерь цыган во Львове может стоять Россия.

«Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в России... За этим может стоять Россия», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, в настоящее время СБУ выясняет, кто финансировал это нападение и кто за ним стоит.

Ранее стало известно, что жертвой нападения на лагерь цыган во Львове стал 24-летний мужчина, ещё четыре человека пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых подозреваемых в совершении преступления в возрасте от 16 до 17 лет. По данным МВД Украины, организатором нападения стал 20-летний молодой человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.