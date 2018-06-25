Глава СБУ не исключил, что за нападением на цыган во Львове может стоять Россия
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«Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в России... За этим может стоять Россия», — цитирует его Интерфакс.
По его словам, в настоящее время СБУ выясняет, кто финансировал это нападение и кто за ним стоит.
Ранее стало известно, что жертвой нападения на лагерь цыган во Львове стал 24-летний мужчина, ещё четыре человека пострадали.
Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых подозреваемых в совершении преступления в возрасте от 16 до 17 лет. По данным МВД Украины, организатором нападения стал 20-летний молодой человек.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.