Омбудсмен Украины попросила Авакова взять на контроль расследование инцидента во Львове

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел страны Арсену Авакову с просьбой взять на контроль расследование дела о нападении на лагерь цыган во Львове. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Уполномоченным Людмилой Денисовой было направлено министру внутренних дел Украины Арсену Авакову обращение с просьбой взять на контроль расследование указанного нападения на временное поселение цыган вблизи города Львова и обеспечить проведение эффективного расследования в разумные сроки», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что жертвой нападения на лагерь цыган во Львове стал 24-летний мужчина, ещё четыре человека пострадали.

Полицейские задержали семерых подозреваемых в совершении преступления в возрасте от 16 до 17 лет.

Организатором нападения, по данным МВД Украины, стал 20-летний молодой человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.