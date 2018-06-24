Омбудсмен Украины попросила Авакова взять на контроль расследование инцидента во Львове
- РИА Новости
«Уполномоченным Людмилой Денисовой было направлено министру внутренних дел Украины Арсену Авакову обращение с просьбой взять на контроль расследование указанного нападения на временное поселение цыган вблизи города Львова и обеспечить проведение эффективного расследования в разумные сроки», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что жертвой нападения на лагерь цыган во Львове стал 24-летний мужчина, ещё четыре человека пострадали.
Полицейские задержали семерых подозреваемых в совершении преступления в возрасте от 16 до 17 лет.
Организатором нападения, по данным МВД Украины, стал 20-летний молодой человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.