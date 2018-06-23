Савченко предупредила украинские власти о последствиях войны в Донбассе
«Если они (власти. — RT) не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью», — приводит слова Савченко «Страна.ua».
Ранее Шевченковский районный суд Киева оставил Савченко под арестом.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делу нардепа планируется завершить в ближайшие месяцы.
По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. 23 марта она была арестована на два месяца.