Савченко предупредила украинские власти о последствиях войны в Донбассе

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинские власти рискуют «получить по зубам и с Запада, и с Востока», если не прекратят войну в Донбассе. Об этом она сказала в ходе судебного заседания, на котором решался вопрос об изменении ей меры пресечения.

«Если они (власти. — RT) не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью», — приводит слова Савченко «Страна.ua».

Ранее Шевченковский районный суд Киева оставил Савченко под арестом.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делу нардепа планируется завершить в ближайшие месяцы.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. 23 марта она была арестована на два месяца.