Суд в Киеве оставил Савченко под арестом

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, передаёт УНИАН.

Сообщается, что суд отказал защите в изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест.

Кроме того, СБУ обязали проверить факты якобы принудительного отбора образцов крови у Савченко в следственном изоляторе, о чём она заявила в ходе заседания.

Ранее защита Савченко обжаловала разрешение парламента на её арест.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. 23 марта нардепа арестовали на два месяца.



