Защита Савченко обжаловала в суде разрешение Рады на её арест
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«Стороной защиты народного депутата Надежды Савченко подан административный иск «О признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений», — отмечается в сообщении в Facebook.
Ранее СМИ сообщали, что Савченко подала жалобу на незаконность своего ареста в Конституционный суд Украины.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делу Савченко планируется завершить в ближайшие месяцы.