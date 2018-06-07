Защита Савченко обжаловала в суде разрешение Рады на её арест

Защита депутата Верховной рады Надежды Савченко обжаловала в суде разрешение парламента на её арест. Об этом сообщили в пресс-службе Савченко.

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«Стороной защиты народного депутата Надежды Савченко подан административный иск «О признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений», — отмечается в сообщении в Facebook. Ранее СМИ сообщали, что Савченко подала жалобу на незаконность своего ареста в Конституционный суд Украины. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делу Савченко планируется завершить в ближайшие месяцы.