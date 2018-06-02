Луценко назвал предполагаемые сроки окончания следствия по делу Савченко
Он заявил, что в Генпрокуратуре Украины считают дело Савченко «хорошо обоснованным и хорошо доказанным».
«Поэтому сейчас досудебное следствие подходит к концу. Я планирую в ближайшие месяцы завершение досудебного следствия. Затем неизбежно наступит этап ознакомления с материалами следствия, который также займёт несколько месяцев», — отметил Луценко.
Он также заявил, что Савченко пыталась пройти тест на полиграфе, но «так ничего и не произошло».
Ранее Савченко решила прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы на полиграфе.