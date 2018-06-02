Луценко назвал предполагаемые сроки окончания следствия по делу Савченко

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко планируется завершить в ближайшие месяцы. Об этом сообщает УНН.

Он заявил, что в Генпрокуратуре Украины считают дело Савченко «хорошо обоснованным и хорошо доказанным».

«Поэтому сейчас досудебное следствие подходит к концу. Я планирую в ближайшие месяцы завершение досудебного следствия. Затем неизбежно наступит этап ознакомления с материалами следствия, который также займёт несколько месяцев», — отметил Луценко.

Он также заявил, что Савченко пыталась пройти тест на полиграфе, но «так ничего и не произошло».

Ранее Савченко решила прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы на полиграфе.

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