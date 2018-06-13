Савченко попросила Путина помиловать заключённых в России украинцев

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась с письмом к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором попросила его помиловать 66 заключённых в России украинцев.
Савченко попросила Путина помиловать заключённых в России украинцев
  • ©Olena Khudiakova
  • globallookpress.com

Фотокопия письма опубликована на странице Савченко в Facebook, к обращению прикреплён список заключённых.

«Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников,.. не может не заставить меня обратиться лично к вам посредством открытого письма с искренней просьбой… освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом», — говорится в письме.

По словам Савченко, она обращается к Путину с соответствующей просьбой для установления мира между украинским и российским народами.

«Я убеждена, что украинский и российский народы будут жить в мире», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что омбудсмены России и Украины составят «дорожную карту» по вопросу освобождения заключённых.

9 июня президенты России и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко по телефону договорились о посещении заключённых граждан уполномоченными по правам человека двух стран.

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