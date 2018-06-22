Россельхознадзор снял ограничение на ввоз молока из Белоруссии

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Россельхознадзор снял ограничение на ввоз молочной продукции из Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.
Россельхознадзор снял ограничение на ввоз молока из Белоруссии
  • РИА Новости

«Поставки продукции, перечисленной в указании Россельхознадзора... осуществляются с предприятий, включённых в «дорожную карту»... и подтвердивших происхождение и наличие соответствующих объёмов сырья, соответствие объёмов производств и представившие обоснованные доказательства безопасности поставляемой продукции в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия с 6 июня ограничивает ввоз молока из Белоруссии в таре объёмом более 2,5 литра.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет России на поставки белорусского молока, назвал ограничение наглым политическим инструментом.

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