Россельхознадзор снял ограничение на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор снял ограничение на ввоз молочной продукции из Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

«Поставки продукции, перечисленной в указании Россельхознадзора... осуществляются с предприятий, включённых в «дорожную карту»... и подтвердивших происхождение и наличие соответствующих объёмов сырья, соответствие объёмов производств и представившие обоснованные доказательства безопасности поставляемой продукции в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия с 6 июня ограничивает ввоз молока из Белоруссии в таре объёмом более 2,5 литра.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет России на поставки белорусского молока, назвал ограничение наглым политическим инструментом.