Россия и Белоруссия обсуждают создание единого трейдера по поставкам молока

Москва и Минск обсуждают создание единой компании-трейдера, которая будет осуществлять поставки белорусской молочной продукции в Россию.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минсельхоза России.

«В результате переговоров были достигнуты договорённости по объёмам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции», — отмечается в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв предложил белорусской стороне искать другие рынки сбыта, так как российские производители «намерены сами напоить молоком» отечественных потребителей.