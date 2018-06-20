Эксперт оценил слова Грибаускайте о России

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Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил слова президента Литвы Дали Грибаускайте о большой вероятности российского «вторжения» на территорию её страны.
Эксперт оценил слова Грибаускайте о России
  • © Ye Pingfan
  • globallookpress.com

«Помощь прибалтийским республикам, в том числе их мощное кредитование, идёт по плану преобразования территорий и заканчивается в 2020 году. Дальше они смогут рассчитывать на существенно меньшую помощь Запада», — сказал он.

Как отметил Соколов, Прибалтика прекрасно понимает, что без формирования узла политической напряжённости в этой точке Европа потеряет к ним интерес.

Что касается опасений «военной угрозы» со стороны России для Прибалтики, то они совершенно надуманны, считает эксперт.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Грибаускайте о России.

Также политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о санкциях против России.

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