Аксёнов назвал бредом заявление экс-президента Украины о возможности возврата Крыма

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал бредом заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о добровольном возврате Крыма.
Аксёнов назвал бредом заявление экс-президента Украины о возможности возврата Крыма
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это бред сумасшедшего. Никакого возврата не будет никогда. Всё. Я даже не комментирую этот бред», — сказал Аксёнов.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о возможном добровольном отказе России от Крыма из-за непосильных затрат.

На это глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что «Кравчук размечтался».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить