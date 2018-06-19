Аксёнов назвал бредом заявление экс-президента Украины о возможности возврата Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал бредом заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о добровольном возврате Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это бред сумасшедшего. Никакого возврата не будет никогда. Всё. Я даже не комментирую этот бред», — сказал Аксёнов.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о возможном добровольном отказе России от Крыма из-за непосильных затрат.

На это глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что «Кравчук размечтался».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.