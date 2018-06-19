Экс-президент Украины заявил о возможном отказе России от Крыма

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Россия может добровольно вернуть Крым Украине, считает бывший украинский президент Леонид Кравчук.
Экс-президент Украины заявил о возможном отказе России от Крыма
  • globallookpress.com
  • © Sergey Kovalev

«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За всё время Украина вложила в полуостров порядка $100 млрд. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», — заявил Кравчук в интервью «Украинской правде».

Также он отметил, что это может произойти не в ближайшее время. Кроме того, бывший украинский лидер считает, что передача полуострова возможна только под международным давлением.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине, не существует.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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