Первый президент Украины рассказал о возможном решении ситуации в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью украинским СМИ заявил, что попытка сделать из Донбасса унитарно подчинённый Киеву регион приведёт к новому витку конфликта.

«Если мы попытаемся её вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчинённой, — они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно», — цитирует РИА Новости Кравчука.

По его мнению, необходимо искать пути решения проблемы в регионе, и в качестве варианта можно рассматривать, например, предоставление определённой автономии.

В декабре Кравчук в интервью RT заявил, что страна ещё не достигла тех параметров, которые необходимы для вхождения в Евросоюз.

Подробнее — в материале RT.