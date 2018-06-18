Первый президент Украины рассказал о возможном решении ситуации в Донбассе

Короткая ссылка
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью украинским СМИ заявил, что попытка сделать из Донбасса унитарно подчинённый Киеву регион приведёт к новому витку конфликта.
Первый президент Украины рассказал о возможном решении ситуации в Донбассе
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Если мы попытаемся её вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчинённой, — они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно», — цитирует РИА Новости Кравчука. 

По его мнению, необходимо искать пути решения проблемы в регионе, и в качестве варианта можно рассматривать, например, предоставление определённой автономии.

В декабре Кравчук в интервью RT заявил, что страна ещё не достигла тех параметров, которые необходимы для вхождения в Евросоюз.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить