Первый президент Украины рассказал о возможном решении ситуации в Донбассе
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«Если мы попытаемся её вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчинённой, — они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно», — цитирует РИА Новости Кравчука.
По его мнению, необходимо искать пути решения проблемы в регионе, и в качестве варианта можно рассматривать, например, предоставление определённой автономии.
В декабре Кравчук в интервью RT заявил, что страна ещё не достигла тех параметров, которые необходимы для вхождения в Евросоюз.
Подробнее — в материале RT.