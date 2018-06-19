Пушков ответил экс-президенту Украины на слова о возврате Крыма

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего украинского президента Леонида Кравчука о том, что Россия может вернуть Крым Украине.

Как отметил сенатор в своём Twitter, на самом деле Украина сама должна была добровольно отказаться от Крыма ещё в 1991 году, поскольку он попал в её состав в силу «политического казуса».

«Кравчук размечтался», — подчеркнул Пушков.

Ранее Кравчук предположил, что Россия может вернуть Крым Украине из-за «непосильных затрат» на полуостров.

Комментируя его слова в беседе с RT, зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что жители полуострова никогда этого не позволят.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.