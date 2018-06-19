В Госсовете Крыма ответили на слова экс-президента Украины о возврате полуострова

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT прокомментировал заявление бывшего украинского президента Леонида Кравчука о том, что Россия может добровольно вернуть Крым Украине из-за «непосильных затрат», которые требует полуостров.
В Госсовете Крыма ответили на слова экс-президента Украины о возврате полуострова
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

«Такие сомнительные заявления часто слышатся со стороны сопредельной территории Украины. Мы на это не обращаем внимания. Удивляет только то, что Кравчук достаточно опытный политик, который мог бы делать более взвешенные заявления. На сегодняшний день Крым живёт и развивается очень динамично. А ставить вопрос о его возвращении в состав Украины попросту некорректно. Крымчане никогда этого не позволят», — заявил Гемпель.

Ранее Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Крым Украине. Своё заявление политик обосновал «непосильными затратами» на полуостров.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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