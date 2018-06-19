В Севастополе прокомментировали заявление экс-президента Украины о возврате Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего украинского президента Леонида Кравчука о том, что из-за «непосильных затрат», которые требует Крым, Россия может добровольно вернуть полуостров Украине.

«Россия всю свою историю несёт неподъёмные ноши, и это часть русского характера. Для кого-то эти ноши могли бы показаться смертельными, а иногда и становились такими. Но Крым — это часть нашего сердца, которое отдать невозможно. Кравчук пытается ободрить украинскую власть и показать себя. Пример Крыма оказался неудачным по многим факторам, и экс-президент об этом знает. Самое главное — русскоязычное население полуострова никогда не считало себя частью Украины. Но отметим, что в Киеве предпочитают молчать, и Кравчук, как и настоящий отец современного украинского государства, с пеной у рта, падая на колени, старается доказать, что во время его правления Крым не был таким проблемным регионом. Возможно, экс-президенту просто скучно на пенсии, и он нет-нет да и напомнит о себе очередным «ярким» заявлением, не отражающим реальное положение дел», — сказал Белик.

Ранее Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Крым Украине. Своё заявление политик обосновал «непосильными затратами» на полуостров.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.