Порошенко назвал «самые результативные реформы» для Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко считает децентрализацию одной из самых результативных реформ наряду с безвизовым режимом с ЕС.

«Децентрализация в конце концов стала ключевой реформой, одной из самых результативных вместе с безвизом, Соглашением об ассоциации, с реформированием сектора обороны и безопасности», — цитирует УНН президента.

По его словам, децентрализация по определению всего мира «стала одной из самых эффективных реформ в государстве».

«Уверен в том, что на будущее, на многие годы это стало очень эффективной прививкой от федерализации», — добавил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что децентрализация соответствует евроинтеграционным планам Украины и является эффективной частью антикоррупционной системы страны.

Ранее Порошенко заявил, что одной из главных угроз для Украины является коррупция.

В середине мая в Евросоюзе отметили, что не видят прогресса в реформах на украинской таможне.