Климкин заявил о возможности согласия России на обмен заключёнными во время ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 Россия может согласиться на обмен заключёнными с Киевом в качестве широкого жеста . Об этом он сказал в эфире украинского 5 канала.

«Жест возможен, но жест не доброй воли, а (с целью, состоящей. — RT) в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать», — сказал Климкин.

Также он добавил, что в Киеве понимают, что в ближайшие дни и недели Россия «всех не выпустит».

Ранее Климкин заявил, что Киев должен испортить России праздник футбола.

Также Климкин призвал украинских граждан не ехать на турнир в Россию.

10 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае рассказал, что во время беседы с украинским лидером Петром Порошенко обсудил ситуацию с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.