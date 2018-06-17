Порошенко назвал сроки подачи в Раду законопроекта об антикоррупционном суде

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Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что во вторник, 19 июня, он сможет зарегистрировать в Верховной раде законопроект о создании в стране антикоррупционного суда. Об этом он написал в своём Twitter.
Порошенко назвал сроки подачи в Раду законопроекта об антикоррупционном суде
  • ©VALENTYN OGIRENKO
  • Reuters

Порошенко заявил, что «будет делать всё», чтобы в этом году антикоррупционный суд был создан. 

«Надеюсь, что уже в понедельник Высший совет правосудия утвердит мой законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник я смогу его зарегистрировать в Верховной раде как неотложный», — написал он. 

Ранее стало известно, что украинский президент направил в Высший совет правосудия законопроект о создании антикоррупционного суда

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