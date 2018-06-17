Порошенко назвал сроки подачи в Раду законопроекта об антикоррупционном суде
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- Reuters
Порошенко заявил, что «будет делать всё», чтобы в этом году антикоррупционный суд был создан.
«Надеюсь, что уже в понедельник Высший совет правосудия утвердит мой законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник я смогу его зарегистрировать в Верховной раде как неотложный», — написал он.
Робитиму все, щоб цього року новий антикорупційний суд був створений.— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июня 2018 г.
Сподіваюсь на те, що вже в понеділок Вища рада правосуддя ухвалить мій законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду, і у вівторок я зможу зареєструвати його у ВР як невідкладний.#СудоваРефомаpic.twitter.com/SqHmLUPAJ0
Ранее стало известно, что украинский президент направил в Высший совет правосудия законопроект о создании антикоррупционного суда.