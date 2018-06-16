Порошенко рассказал, когда на Украине заработает антикоррупционный суд

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что приложит усилия, чтобы антикоррупционный суд в стране заработал до конца 2018 года.

«Я буду делать все возможное для того, чтобы антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании. Речь идет не только о создании условий для конкурса, но и завершить конкурс, сформировать суд и запустить», — приводит пресс-служба президента Украины слова Порошенко.

14 июня сообщалось, что Порошенко направил в Высший совет правосудия законопроект «О создании Высшего антикоррупционного суда».

11 июня Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.