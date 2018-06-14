Порошенко направил в Высший совет правосудия проект о создании антикоррупционного суда

Президент Украины Пётр Порошенко направил в Высший совет правосудия законопроект «О создании Высшего антикоррупционного суда».

Как отмечает пресс-служба украинского лидера, проект направлен в соответствии с процедурой, определённой ч. 2 ст. 125 Конституции страны.

11 июня Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. Его создание является одним из основных требований к Украине со стороны Международного валютного фонда.

По словам председателя Верховной рады Андрея Парубия, суд начнёт рассматривать первые дела в 2019 году.