Порошенко направил в Высший совет правосудия проект о создании антикоррупционного суда
- @poroshenko/ Twitter
Как отмечает пресс-служба украинского лидера, проект направлен в соответствии с процедурой, определённой ч. 2 ст. 125 Конституции страны.
11 июня Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. Его создание является одним из основных требований к Украине со стороны Международного валютного фонда.
По словам председателя Верховной рады Андрея Парубия, суд начнёт рассматривать первые дела в 2019 году.