Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Казахстане возросло до 14

Короткая ссылка
В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Казахстане пострадали 14 человек. Об этом информирует пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ).
Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Казахстане возросло до 14
  • РИА Новости

«По информации оперативного штаба КТЖ, в результате схода вагонов пассажирского поезда №10 пострадали 14 человек. Трое находятся в Шуйской районной больнице, 11 — в Шуйской городской больнице», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее стало известно, что по факту ЧП с поездом в Казахстане возбудили уголовное дело.

17 июня на юге Казахстана произошёл сход с рельсов пассажирского поезда Астана — Алма-Ата. В результате погиб подросток. 

В августе ФАН сообщало, что в Курской области автомобиль врезался в товарный поезд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Центральная Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить