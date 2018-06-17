Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Казахстане возросло до 14

В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Казахстане пострадали 14 человек. Об этом информирует пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ).

«По информации оперативного штаба КТЖ, в результате схода вагонов пассажирского поезда №10 пострадали 14 человек. Трое находятся в Шуйской районной больнице, 11 — в Шуйской городской больнице», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее стало известно, что по факту ЧП с поездом в Казахстане возбудили уголовное дело.

17 июня на юге Казахстана произошёл сход с рельсов пассажирского поезда Астана — Алма-Ата. В результате погиб подросток.

В августе ФАН сообщало, что в Курской области автомобиль врезался в товарный поезд.