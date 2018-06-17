Уголовное дело возбуждено после крушения пассажирского поезда в Казахстане
- © Stefano Guidi
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта».
Ведомство уточнило, что за медицинской помощью после аварии обратились 11 пострадавших, а погибшему при крушении подростку было 12 лет.
«Ход расследования уголовного дела взят на контроль Главной транспортной прокуратурой», — говорится в заявлении.
Ранее сообщались возможные причины крушения пассажирского поезда.