Названа вероятная причина крушения поезда в Казахстане

Причиной схода с рельсов пассажирского поезда Астана — Алма-Ата на юге Казахстана могло стать искривление пути и последующее применение системы экстренного торможения.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.

«ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение», — заявили в ведомстве.

При комитете транспорта МИР создана специальная комиссия для расследования причин аварии.

«Пассажиры поезда были отправлены на станцию Шу на пассажирском поезде сообщением Астана — Кызылорда», — рассказал официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения поезда пострадали четыре человека, один из них погиб.