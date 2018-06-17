Названа вероятная причина крушения поезда в Казахстане

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Причиной схода с рельсов пассажирского поезда Астана — Алма-Ата на юге Казахстана могло стать искривление пути и последующее применение системы экстренного торможения.
Названа вероятная причина крушения поезда в Казахстане
  • © Pascal Deloche
  • globallookpress.com

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.

«ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение», — заявили в ведомстве.

При комитете транспорта МИР создана специальная комиссия для расследования причин аварии.

«Пассажиры поезда были отправлены на станцию Шу на пассажирском поезде сообщением Астана — Кызылорда», — рассказал официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения поезда пострадали четыре человека, один из них погиб.  

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