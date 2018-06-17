Названа вероятная причина крушения поезда в Казахстане
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.
«ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение», — заявили в ведомстве.
При комитете транспорта МИР создана специальная комиссия для расследования причин аварии.
«Пассажиры поезда были отправлены на станцию Шу на пассажирском поезде сообщением Астана — Кызылорда», — рассказал официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
Ранее сообщалось, что в результате крушения поезда пострадали четыре человека, один из них погиб.