В Казахстане пассажирский поезд сошёл с рельсов

Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Жамбылской области на юге Казахстана.

Об этом МИА «Казинформ» сообщил первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков, возглавляющий областной штаб по чрезвычайным ситуациям.

«По имеющимся сведениям, с пути сошли восемь вагонов пассажирского поезда», — заявил Орынбеков, добавив, что пока нет данных по числу пострадавших в результате аварии.

По заявлению официального представителя КЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова, спасательные службы уже направлены к месту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье четыре вагона с углём сошли с рельсов.