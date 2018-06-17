В Казахстане пассажирский поезд сошёл с рельсов

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Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Жамбылской области на юге Казахстана.
В Казахстане пассажирский поезд сошёл с рельсов
  • ©Chris Emil Janssen
  • globallookpress.com

Об этом МИА «Казинформ» сообщил первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков, возглавляющий областной штаб по чрезвычайным ситуациям.

«По имеющимся сведениям, с пути сошли восемь вагонов пассажирского поезда», — заявил Орынбеков, добавив, что пока нет данных по числу пострадавших в результате аварии.

По заявлению официального представителя КЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова, спасательные службы уже направлены к месту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье четыре вагона с углём сошли с рельсов. 

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