В Казахстане пассажирский поезд сошёл с рельсов
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Об этом МИА «Казинформ» сообщил первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков, возглавляющий областной штаб по чрезвычайным ситуациям.
«По имеющимся сведениям, с пути сошли восемь вагонов пассажирского поезда», — заявил Орынбеков, добавив, что пока нет данных по числу пострадавших в результате аварии.
По заявлению официального представителя КЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова, спасательные службы уже направлены к месту инцидента.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье четыре вагона с углём сошли с рельсов.