Поезд Санкт-Петербург — Мурманск изменил расписание ради одной школьницы

Короткая ссылка
Поезд Санкт-Петербург — Мурманск изменил расписание ради одной школьницы, сообщают «Аргументы Неделi».

С начала февраля он делает остановку на станции Пояконда, чтобы 14-летняя Карина Козлова с бабушкой могли добраться домой из школы.

Девочка — единственная ученица в посёлке. Она была вынуждена возвращаться на поздней электричке, которая делает остановку на станции Пояконда, поэтому родители обратились в администрацию Кандалакшского района, а чиновники, в свою очередь, связались с железнодорожниками.

В результате дополнительную остановку для поезда дальнего следования вернули в расписание.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве на фиолетовой ветке метро появились два состава нового поколения.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru