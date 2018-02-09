Поезд Санкт-Петербург — Мурманск изменил расписание ради одной школьницы, сообщают «Аргументы Неделi».

С начала февраля он делает остановку на станции Пояконда, чтобы 14-летняя Карина Козлова с бабушкой могли добраться домой из школы.

Девочка — единственная ученица в посёлке. Она была вынуждена возвращаться на поздней электричке, которая делает остановку на станции Пояконда, поэтому родители обратились в администрацию Кандалакшского района, а чиновники, в свою очередь, связались с железнодорожниками.

В результате дополнительную остановку для поезда дальнего следования вернули в расписание.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве на фиолетовой ветке метро появились два состава нового поколения.