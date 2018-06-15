В Подмосковье четыре вагона с углём сошли с рельсов
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Отмечается, что в настоящий момент движение поездов на станции приостановлено.
«В 12:44 на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги произошёл сход четырёх вагонов с углём грузового поезда. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в связи с произошедшим возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов.
Ранее в Новосибирской области произошло столкновение двух грузовых поездов на Западно-Сибирской железной дороге.
В апреле URA.RU передавало, что в ХМАО вынесли приговор водителю, протаранившему пассажирский поезд на железнодорожном переезде.