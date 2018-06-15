В Подмосковье четыре вагона с углём сошли с рельсов

Пресс-служба Московской железной дороги сообщила о сходе с рельсов четырёх вагонов с углём на станции Черусти в Подмосковье.

Отмечается, что в настоящий момент движение поездов на станции приостановлено.

«В 12:44 на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги произошёл сход четырёх вагонов с углём грузового поезда. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в связи с произошедшим возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов.

Ранее в Новосибирской области произошло столкновение двух грузовых поездов на Западно-Сибирской железной дороге.

В апреле URA.RU передавало, что в ХМАО вынесли приговор водителю, протаранившему пассажирский поезд на железнодорожном переезде.