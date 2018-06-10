Власти выплатят компенсации семьям погибших в ДТП на переезде в Орловской области
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«По решению комиссии администрации Орловского района об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия из бюджета Орловского района будут выделены средства в размере 50 тыс. рублей пострадавшим в результате аварии и по 100 тыс. рублей — семьям погибших. Такие же суммы будут выделены и из резервного фонда губернатора Орловской области», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что «помощь не будет единовременной».
«Принято решение по мере необходимости увеличить помощь пострадавшим и семьям погибших», — добавили там.
Кроме того, в районе отменяются все увеселительные мероприятия в связи с произошедшим.
Ранее стало известно, что СК допросит руководство транспортной компании по делу о ДТП с поездом в Орловской области.
10 июня в Орловской области произошло ДТП с участием поезда и автобуса. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали ещё 12.
В марте портал «ВашГород.ру» передавал, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.