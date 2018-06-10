Власти выплатят компенсации семьям погибших в ДТП на переезде в Орловской области

Администрация Орловского района выплатит семьям погибших в результате аварии с участием автобуса и поезда компенсации в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, 50 тыс. рублей будут выплачены пострадавшим при инциденте. Такие же суммы выделит резервный фонд губернатора.

«По решению комиссии администрации Орловского района об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия из бюджета Орловского района будут выделены средства в размере 50 тыс. рублей пострадавшим в результате аварии и по 100 тыс. рублей — семьям погибших. Такие же суммы будут выделены и из резервного фонда губернатора Орловской области», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что «помощь не будет единовременной».

«Принято решение по мере необходимости увеличить помощь пострадавшим и семьям погибших», — добавили там.

Кроме того, в районе отменяются все увеселительные мероприятия в связи с произошедшим.

Ранее стало известно, что СК допросит руководство транспортной компании по делу о ДТП с поездом в Орловской области.

10 июня в Орловской области произошло ДТП с участием поезда и автобуса. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали ещё 12.

В марте портал «ВашГород.ру» передавал, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.