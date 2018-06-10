В МЖД назвали причину ДТП с поездом и автобусом в Орловской области
«Переезд оборудован исправно действующей сигнализацией. По предварительной информации, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации», — заявили в МЖД.
Оперативная комиссия МЖД отправилась на место ЧП для установления причин произошедшего.
Отмечается, что на данном участке движение малоинтенсивное. ДТП привело к незначительной задержке одного пригородного поезда.
Как сообщили в администрации Орловской области, автобус перевозил артистов хора Лавровского сельского поселения.
Ранее стало известно, что в результате ДТП с участием автобуса и грузового поезда под Орлом четыре человека погибли и 11 пострадали.
В апреле URA.RU передавало, что в ХМАО вынесли приговор водителю, протаранившему пассажирский поездна железнодорожном переезде.