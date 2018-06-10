В МЖД назвали причину ДТП с поездом и автобусом в Орловской области

Причиной столкновения автобуса с грузовым поездом в Орловской области стал выезд транспортного средства на пути на запрещающий сигнал. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

«Переезд оборудован исправно действующей сигнализацией. По предварительной информации, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации», — заявили в МЖД.

Оперативная комиссия МЖД отправилась на место ЧП для установления причин произошедшего.

Отмечается, что на данном участке движение малоинтенсивное. ДТП привело к незначительной задержке одного пригородного поезда.

Как сообщили в администрации Орловской области, автобус перевозил артистов хора Лавровского сельского поселения.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с участием автобуса и грузового поезда под Орлом четыре человека погибли и 11 пострадали.

В апреле URA.RU передавало, что в ХМАО вынесли приговор водителю, протаранившему пассажирский поездна железнодорожном переезде.