СК допросит руководство транспортной компании по делу о ДТП с поездом в Орловской области
- РИА Новости
Об этом пресс-служба ведомства сообщила в мессенджере «ТамТам».
«Следователи СКР допросят руководителей автотранспортного предприятия в рамках уголовного дела о ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового поезда на железнодорожном переезде в Орловской области», — говорится в сообщении.
Там отметили, что «в организации будут изъяты документы, касающиеся безопасности пассажирских перевозок».
Ранее машинист грузового состава, который столкнулся с автобусом, рассказал телеканалу «Звезда» о произошедшем.
10 июня в Орловской области произошло ДТП с участием поезда и автобуса. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали ещё 12.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.