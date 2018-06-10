СК допросит руководство транспортной компании по делу о ДТП с поездом в Орловской области

Следственный комитет допросит руководство транспортной компании после столкновения автобуса и грузового поезда на железнодорожном переезде в Орловской области.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в мессенджере «ТамТам».

«‪Следователи СКР допросят руководителей автотранспортного предприятия в рамках уголовного дела о ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового поезда на железнодорожном переезде в Орловской области», — говорится в сообщении.‬

Там отметили, что «в организации будут изъяты документы, касающиеся безопасности пассажирских перевозок‬».

Ранее машинист грузового состава, который столкнулся с автобусом, рассказал телеканалу «Звезда» о произошедшем.

10 июня в Орловской области произошло ДТП с участием поезда и автобуса. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали ещё 12.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.