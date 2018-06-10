Машинист поезда рассказал о ДТП с участием автобуса в Орловской области

Машинист грузового состава, который столкнулся на переезде в Орловской области с автобусом, рассказал о произошедшем. Об этом заявили в пресс-службе МЖД.

«По сведениям машиниста грузового поезда, пассажирский автобус стоял перед переездом перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги, а потом выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом», — приводит телеканал «Звезда» сообщение.

Отмечается, что машинист предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

10 июня в Орловской области произошло ДТП с участием поезда и автобуса. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали ещё 12.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

В марте портал «ВашГород.ру» передавал, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.