СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом и поездом в Орловской области

Следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям после столкновения автобуса и грузового поезда на железнодорожном переезде в Орловской области. Об этом заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Также открыто дело по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы 12 человек с травмами различной степени тяжести», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на месте ДТП работают следователи и криминалисты.

Расследование дела находится на личном контроле главы регионального следственного управления Анатолия Щурова.

Ранее в МЖД заявили, что причиной ДТП стал выезд автобуса на пути на запрещающий сигнал.

В марте портал «ВашГород.ру» сообщал, что в ДТП со «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.