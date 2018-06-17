Один человек погиб при крушении поезда в Казахстане

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В результате крушения поезда «Байтерек» сообщением Астана — Алма-Ата на юге Казахстана погиб подросток, трое взрослых получили ранения и были госпитализированы.
Один человек погиб при крушении поезда в Казахстане
  • © Michael Runkel
  • globallookpress.com

Об этом РИА Новости рассказали в Департаменте по ЧС Жамбылской области Казахстана.

«Четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу», — рассказал представитель пресс-службы ведомства. 

Он также уточнил, что всего в составе было 20 вагонов, шесть из них сошли с рельсов, три опрокинулись.

Оставшихся пассажиров поезда вывезли на станцию Шу.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошёл с рельсов в Жамбылской области на юге Казахстана.

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