Один человек погиб при крушении поезда в Казахстане

В результате крушения поезда «Байтерек» сообщением Астана — Алма-Ата на юге Казахстана погиб подросток, трое взрослых получили ранения и были госпитализированы.

Об этом РИА Новости рассказали в Департаменте по ЧС Жамбылской области Казахстана.

«Четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу», — рассказал представитель пресс-службы ведомства.

Он также уточнил, что всего в составе было 20 вагонов, шесть из них сошли с рельсов, три опрокинулись.

Оставшихся пассажиров поезда вывезли на станцию Шу.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошёл с рельсов в Жамбылской области на юге Казахстана.