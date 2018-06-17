Один человек погиб при крушении поезда в Казахстане
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- globallookpress.com
Об этом РИА Новости рассказали в Департаменте по ЧС Жамбылской области Казахстана.
«Четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу», — рассказал представитель пресс-службы ведомства.
Он также уточнил, что всего в составе было 20 вагонов, шесть из них сошли с рельсов, три опрокинулись.
Оставшихся пассажиров поезда вывезли на станцию Шу.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошёл с рельсов в Жамбылской области на юге Казахстана.