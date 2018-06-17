В ДНР заявили о семи случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

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Украинские военные семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
В ДНР заявили о семи случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
  • @GeneralStaff.ua/ Facebook
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«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Якубов уточнил, что общее количество снарядов, запущенных по территории ДНР, составило 102 единицы, при этом использовалось свыше 100 различных видов боеприпасов.

В ходе обстрелов прифронтовых территорий ДНР применялись гранатомёты, БМП, БТР, а также стрелковое оружие. 

Были обстреляны населённые пункты Докучаевск, Стыла, Белая Каменка, Коминтерново, Заиченко, а также посёлок шахты Абакумова.

Ранее в ДНР заявили о готовности подавлять огневые точки ВСУ при угрозе мирным жителям. 

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Военные действия в Донбассе
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