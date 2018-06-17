В ДНР заявили о семи случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

Украинские военные семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

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«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз», — приводит его слова Донецкое агентство новостей. Якубов уточнил, что общее количество снарядов, запущенных по территории ДНР, составило 102 единицы, при этом использовалось свыше 100 различных видов боеприпасов. В ходе обстрелов прифронтовых территорий ДНР применялись гранатомёты, БМП, БТР, а также стрелковое оружие. Были обстреляны населённые пункты Докучаевск, Стыла, Белая Каменка, Коминтерново, Заиченко, а также посёлок шахты Абакумова. Ранее в ДНР заявили о готовности подавлять огневые точки ВСУ при угрозе мирным жителям.